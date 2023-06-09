Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Начальника Управления Святошинской районной государственной администрации и подрядчика разоблачили на хищении 800 тыс. грн бюджетных средств на ремонте укрытий.

Об этом речь идет в сообщении на сайте офиса генерального прокурора. "По данным следствия, они растратили 800 тыс. грн бюджетных средств, которые выделялись на капитальный ремонт простейшего укрытия для населения на территории Святошинского района города Киева", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что во время проведения осмотра этого объекта правоохранители с привлечением эксперта-строителя зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ и использование легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости.

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Так, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры было разоблачено и сообщено о подозрении начальнику Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и подрядчику в растрате и присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах во время капитального ремонта укрытия на территории города Киева (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что правоохранительные органы столицы продолжают системную работу по документированию фактов хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт и обустройство укрытий и сооружений гражданской защиты на территории Киева: как должностными лицами, так и субъектами хозяйствования.

Проверка укрытий в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что в этом и прошлом году из бюджета города районам на ремонты укрытий выделено было 1,2 млрд грн. в то же время во время проверок укрытий представителями городских властей было зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами.

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