В озере Вира в Киеве нашли тело мужчины, водолазы достали его из воды.
Как сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС, сообщение о тело поступило на горячую линию вечером 30 июня.
На место вызова выехали спасатели. По прибытию они обнаружили тело мужчины в двух метрах от берега, на глубине двух метров.
Утопленника вытащили на берег и передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются правоохранителями.
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Накануне сотрудники речной полиции Киева спасли человека, упавшего в воду с экскурсионного теплохода. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщается на сайте столичной полиции, правоохранители заметили, как неизвестный упал с палубы теплохода в воду возле моста Патона. Они быстро вытащили его из воды. От госпитализации мужчина отказался.
Патрульные выяснили, что пострадавший пьян отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду.
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