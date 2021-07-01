Причины и обстоятельства смерти устанавливаются правоохранителями.

В озере Вира в Киеве нашли тело мужчины, водолазы достали его из воды.

Как сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС, сообщение о тело поступило на горячую линию вечером 30 июня.

На место вызова выехали спасатели. По прибытию они обнаружили тело мужчины в двух метрах от берега, на глубине двух метров.

Утопленника вытащили на берег и передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются правоохранителями.

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Накануне сотрудники речной полиции Киева спасли человека, упавшего в воду с экскурсионного теплохода. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщается на сайте столичной полиции, правоохранители заметили, как неизвестный упал с палубы теплохода в воду возле моста Патона. Они быстро вытащили его из воды. От госпитализации мужчина отказался.

Патрульные выяснили, что пострадавший пьян отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду.

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Автор: Дмитрий Захаров