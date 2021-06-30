Пострадавший отказался от госпитализации.

Сотрудники речной полиции Киева спасли человека, который упал в воду с экскурсионного теплохода. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщается на сайте столичной полиции, правоохранители заметили, как неизвестный упал с палубы теплохода в воду возле моста Патона. Они быстро вытащили его из воды. От госпитализации мужчина отказался.

Патрульные выяснили, что пострадавший пьян отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду.

В полиции призвали граждан ответственно вести себя во время отдыха на воде. Пренебрежение безопасностью может стоить отдыхающему здоровья и жизни.

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Ранее сообщалось, что вблизи села Лебедевка под Киевом утонули три человека, еще одну пытались вернуть к жизни врачи.

20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли два человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, они утонули.

Еще одного ребенка, 2017 года рождения, спасли местные. Он скончался в карете скорой медицинской помощи после проведенных реанимационных мероприятий.

В тот же день спасателям сообщили, что на реке Каменка вблизи села Трилисы на лодке находилось восемь человек.

Семь из них самостоятельно добрались до берега, одна утонула.

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Автор: Дмитрий Захаров