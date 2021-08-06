Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Злоумышленница - гражданка одной из стран центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии", - говорится в сообщении.
Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, она на основании предоставления заведомо ложных сведений получила вид на постоянное жительство.
Сейчас к задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
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