Сегодня в пункте пропуска «Ужгород» пограничный наряд Чопского отряда задержал гражданина РФ, которого разыскивают австрийские правоохранители за совершение вооруженного ограбления.
Читайте такжеКрушение судна с украинцами возле берегов Румынии попало на видеоОб этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В сообщении сказано, что 24-летний мужчина пытался въехать на территорию Украины микроавтобусом австрийской регистрации через границу со Словакией.
В ГПСУ отмечают, что во время проверки документов иностранца сработала база данных Интерпола, поэтому пограничники проинформировали представителей Украинского бюро Интерпола.
«На запрос пограничников в Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года», - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.
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