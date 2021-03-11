24-летний мужчина пытался въехать на территорию Украины микроавтобусом австрийской регистрации через границу со Словакией.

Сегодня в пункте пропуска «Ужгород» пограничный наряд Чопского отряда задержал гражданина РФ, которого разыскивают австрийские правоохранители за совершение вооруженного ограбления.

Читайте такжеКрушение судна с украинцами возле берегов Румынии попало на видеоОб этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В сообщении сказано, что 24-летний мужчина пытался въехать на территорию Украины микроавтобусом австрийской регистрации через границу со Словакией.

В ГПСУ отмечают, что во время проверки документов иностранца сработала база данных Интерпола, поэтому пограничники проинформировали представителей Украинского бюро Интерпола.

«На запрос пограничников в Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года», - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

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Автор: Надя Пришляк