В Киеве 15-летний парень прыгнул с моста. Врачи госпитализировали юношу в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
Правоохранители установили, что потерпевшим является пропавший на Фастовщине несовершеннолетний. Утром стало известно, что парень написал записку о намерении покончить жизнь самоубийством и ушел из дома в селе Липовый Скиток.
На поиски парня подключили аэроразведку. Впоследствии в полицию сообщили о попытке самоубийства юноши в столице.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
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