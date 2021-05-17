Юношу госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

В Киеве 15-летний парень прыгнул с моста. Врачи госпитализировали юношу в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Правоохранители установили, что потерпевшим является пропавший на Фастовщине несовершеннолетний. Утром стало известно, что парень написал записку о намерении покончить жизнь самоубийством и ушел из дома в селе Липовый Скиток.

На поиски парня подключили аэроразведку. Впоследствии в полицию сообщили о попытке самоубийства юноши в столице.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Катерина Шварц