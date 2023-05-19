Он еще до начала полномасштабного вторжения России прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.

Гражданин России с сообщником из Киевской областной военной администрации помогали уклонистам выезжать за границу, им сообщили о подозрении.

Как говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, они ликвидировали в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. "Незаконную деятельность организовал гражданин РФ, который до начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката. После 24 февраля прошлого года он за деньги предлагал потенциальным призывникам свое "содействие" в нелегальном выезде в Евросоюз", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что своих клиентов он "оформлял" как водителей международных грузовых перевозок. "Чтобы внести фиктивные "сведения" в систему "Путь", злоумышленник привлек сообщника – чиновника Киевской областной военной администрации", - отметили в Службе.

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Так, сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников "схемы" и задержали в столице ее организатора – российского гражданина - на передаче ему 10 тыс. долларов за группу "клиентов".

В Службе также сообщили, что во время обысков у него нашли боевую гранату Ф-1, удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных общин Киевской области, российский военный билет и документы с доказательствами незаконных действий.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме того, россиянина дополнительно подозревают по ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Схемы выезда за границу: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Кировоградской области членов преступной организации будут судить за переправку за границу около 40 уклонистов. Организатором "схемы" был уроженец Запорожья, который привлек к противоправной деятельности еще семерых человек – жителей Запорожской области и Львова.

В Хмельницкой области медиков центральной районной больницы области подозревают в массовой выдаче фиктивных медицинских справок для уклонистов.

А в апреле Служба безопасности сообщала о разоблачение еще трех подобных схем - тогда задержали пятерых организаторов.

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