Организатором был уроженец Запорожья, который привлек к противоправной деятельности еще 7 человек – жителей Запорожской области и Львова.

В Кировоградской области будут судить членов преступной организации за переправку за границу около 40 уклонистов от мобилизации.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, прокуроры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 8 человек по фактам создания преступной организации и участия в ней, незаконной переправки через государственную границу Украины, подделки официальных документов (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

"Следствием установлено, что организатор – уроженец Запорожья. Он привлек к противоправной деятельности еще 7 человек - жителей Запорожской области и Львова. В незаконной схеме каждый из них выполнял свою роль", - уточняется в сообщении.

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В сообщении также отмечается, что в соцсетях обвиняемые создали аккаунты с объявлениями об организации выезда военнообязанных за границу. Когда появлялся потенциальный "клиент", по предоплате $500 начинали процесс "пересечения".

"С помощью поддельных печатей и штампов на основании паспортных данных изготавливали пакет документов, которые давали право на пересечение госграницы. Для конспирации готовые "разрешения" отправляли по почте под псевдонимом. Почтовые отправления встречал "свой" курьер. Он во время личной встречи передавал пакет документов "клиенту" и получал полный расчет за "услугу"", - говорится в сообщении.

Далее в работу включались координаторы группы, которые предоставляли уклонистам пошаговую инструкцию: как пересекать границу и коммуницировать с пограничниками.

"Полная стоимость услуг составляла $6,5 тыс. с одного человека. Почти за месяц противоправной деятельности группировки задокументировано 40 попыток организации незаконного пересечения границы. Общая сумма денежного вознаграждения - около 9 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли печати, штампы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи с информацией о потенциальных клиентах и другие доказательства незаконной деятельности.

Уклоняться в Украине

На границах Украины участились случаи отлова уклонистов. Иногда они прибегают к курьезным поступкам, например притворяются подростками, или переодеваются в женщин. Но бдительные пограничники все равно их обнаруживают.

Также особо ловкие наладили "бизнес" по изготовлению фальшивых документов, которые предоставляют право военнообязанным мужчинам выезжать за границу.

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