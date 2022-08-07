По требованию военнослужащих водитель не остановился и наехал на противотанковые ежи.

В Киеве во время комендантского часа мужчина на автомобиле хотел прорваться через блокпост.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной гвардии.

Около полуночи на одном из блок-постов города Киева бойцы Национальной гвардии Украины заметили автомобиль, который на большой скорости пытался проехать через блокпост.

По требованию военнослужащих водитель не остановился и наехал на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.

"После двух предупредительных выстрелов, гвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя, что заставило его остановиться, после чего мужчина покинул транспорт и начал убегать с места происшествия", - сказано в сообщении.

В итоге военные нашли и задержали правонарушителя: им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины. Он угнал автомобиль и пытался его спрятать, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный был передан следственно-оперативной группе Нацполиции Украины для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали в лесу в Киевской области семь мужчин. Их подозревают в причастности к ДРГ.