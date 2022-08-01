Ранее он занимал должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА.

В Киеве добровельц территориальной обороны продавал гуманитарную помощь, предназначенную Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Мужчина, находясь далеко от линии соприкосновения с российской армией, продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые бесплатно передавали Вооруженным силам Украины европейские партнеры.

Его разоблачили непосредственно во время сбыта вещей. Сообщается, что ранее он занимал должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Глава Нацполіції Игорь Клименко сообщил, что мужчина продавал еще и медицинские аптечки и спальники.

"Для примера, расценки: бронежилет 4-5 классов защиты – 680 долларов США, каска – 200 долларов США. Взяли мы дельца при попытке продать около 40 единиц военной амуниции на сумму более 600 тысяч гривен. А дома у него нашли еще более 120 бронежилетов и касок, более 500 индивидуальных перевязочных пакетов и аптечек и еще много других жизненно необходимых для военных вещей", - написал Клименко в Facebook.

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере ему сообщено о подозрении (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине злоумышленники продавали гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины и внутренне перемещенных лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: