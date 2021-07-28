Один из участников получил незначительное ранение.

В Николаеве между двумя компаниями подростков произошла массовая драка со стрельбой.

Об этом пишет издание Новости N.

Местный житель сообщил в полицию, что в районе пересечения улиц Спасской и Соборной происходит драка, слышны выстрелы.

Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Молодые люди отказались объяснять произошедшее.

Читайте такжеНа Закарпатье в ужасном ДТП погиб молодой спортсмен (фото)На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики осмотрели одного из подростков, который получил незначительное ранение.

Выяснилось, что в Каштановом сквере между компаниями произошел словесный конфликт, быстро переросший в драку.

Подростки переместились за киоски, где один из парней достал пистолет и выстрелил. Личность стрелявшего не удалось установить.

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Автор: Людмила Жерновская