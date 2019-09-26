Онанизм не в кустах: в Киеве задержали извращенца, который удовлетворял себя перед детьми (видео)
15:26, 26 сентября 2019Происшествия
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Мужчина контактировал с детьми.
Мужчину передали полиции / скриншот
В Сырецком парке в Киеве 25 сентября муниципальная охрана поймала местного жителя за онанизмом.
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Видео инцидента разместил Киев оперативный.
О подозрительном мужчине муниципальным охранникам сообщили дети.
По словам одного из подростков, незнакомец подходил к ним, занимаясь онанизмом.
Мужчину задержали и передали правоохранителям. У детей взяли показания.
Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина около 50 лет в троллейбусе приставал к 9-летней девочке.
По словам мамы потерпевшей, девочка ехала в троллейбусе с бабушкой, но настолько испугалась, что не смогла даже позвать родственницу. Мужчина же на проспекте Ватутина вышел из транспорта и скрылся.
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