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Онанизм не в кустах: в Киеве задержали извращенца, который удовлетворял себя перед детьми (видео)

15:26, 26 сентября 2019
Происшествия
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Мужчину передали полиции / скриншот

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Видео инцидента разместил Киев оперативный.

О подозрительном мужчине муниципальным охранникам сообщили дети.

По словам одного из подростков, незнакомец подходил к ним, занимаясь онанизмом.

Мужчину задержали и передали правоохранителям. У детей взяли показания.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина около 50 лет в троллейбусе приставал к 9-летней девочке.

По словам мамы потерпевшей, девочка ехала в троллейбусе с бабушкой, но настолько испугалась, что не смогла даже позвать родственницу. Мужчина же на проспекте Ватутина вышел из транспорта и скрылся.

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Теги: #Киев#детипогода в Киеве