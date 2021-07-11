В ближайшее время преступника доставят в Харьков и поместят в СИЗО.

В Киеве правоохранители задержали гражданина Турции, который 9 июля сбежал от конвоя из зала суда в Харькове.

Как сообщается на сайте управления Нацполиции в Харьковской области преступник скрывался на улице Дегтяревской.

В ближайшее время его доставят в Харьков и поместят в СИЗО под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев. В дальнейшем мужчину должны передать турецким правоохранителям.

Кроме того, за побег из-под стражи мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы в Украине.

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Побег преступника из суда в Харькове

Ранее полиция Харькова объявила о розыске гражданина Турции Димерала Незаметтима, который сбежал из зала апелляционного суда после оглашения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как поясняют в полиции, до прибытия конвоя мужчина остался без охраны. Воспользовавшись этим, преступник выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.

Иностранец находится в международном розыске за мошенничество в Германии.

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Автор: Дмитрий Захаров