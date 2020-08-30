Сегодня Александру Лукашенко исполняется 66 лет / фото Цензор.Нет

В воскресенье, 30 августа, под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция против режима Александра Лукашенко, которому сегодня исполняется 66 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции напомнили о том, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".

фото Цензор.Нет

Также состоялось несколько перфомансов, один из которых был сожжением портрета Лукашенко и Путина, а также флага России.

фото Цензор.Нет

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Автор: Денис Прядко