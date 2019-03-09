В УГКЦ заявили об отмене богослужения в Святой Софии

Там сообщили, что в связи с реставрацией богослужение 7 апреля в Святой Софии не состоится.

Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) в соборе Святой Софии в Киеве, которое было запланировано на 7 апреля, не состоится.

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Об этом сообщили в пресс-службе УГКЦ. В сообщении указано, что 7 марта состоялась встреча главы УГКЦ блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной церкви блаженнейшим Епифанием.

"Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", - отметили в УГКЦ.

"... Желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать наше церковное родство с нашими православными братьями. Это движение является движением ... к восстановлению единства когда-то единой, а ныне еще разделенной Киевской Церкви. Было отмечено, что наши Церкви только в начале этого пути. ... Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-правопреемниц этой Церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он должен скорее быть местом встречи потомков софийной Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание в Христе", - отметил Блаженнейший Святослав.

7 апреля УГКЦ планировала провести в Софийском соборе в Киеве литургию, однако бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с призывом отказаться от этого намерения. По словам Филарета, "это (литургия в Софии - ред.) необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать "сопротивление со стороны православных украинцев".

В свою очередь в УГКЦ тогда заявили, что окончательно не решили, проводить ли богослужение в Софийском соборе.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний анонсировал встречу с главой УГКЦ Святославом, чтобы решить вопрос служения в Софии Киевской.

8 марта в Минкультуры сообщили, что 18 марта в Софийском соборе продолжится комплекс ремонтно-реставрационных работ.