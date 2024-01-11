В рамках мер безопасности обнаружили определенное количество уклонистов, отметил Олейник.

Несмотря на завершение периода усиленных мер безопасности, на Киевщине, похоже, продолжат проверять людей и транспорт на блокпостах. Комендант Киевщины, подполковник Руслан Олейник говорит, что был продемонстрирован очень хороший результат и эффективность их работы.

В интервью ТСН он отметил, что привлеченными подразделениями были осуществлены проверки почти 74 тысячи граждан, более 27 тысяч транспортных средств. В частности, было разоблачено почти четыре десятка уголовных правонарушений, таких как незаконный оборот оружия или наркотиков, предоставление взятки полицейскому, подделка документов, нарушение требований радиационной безопасности и незаконная добыча природных ресурсов.

"Относительно работы сотрудников ТЦК, могу сказать, что у них есть свое руководство, которое определяет им цели и задачи. Но все же хочу отметить, что в рамках мер безопасности обнаружили определенное количество лиц, которые действительно уклонялись от мобилизации. Далее с ними уже будут работать специалисты ТЦК и СП. (...) Проведенные мероприятия показали очень хороший результат и эффективность, о чем свидетельствует статистика приведенная выше. Работа блокпостов – привычное явление в военное время и они продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности", – пояснил Олейник.

По словам коменданта, приказов или распоряжений по увеличению количества блокпостов в области не было. Сейчас проводится инспекция блокпостов и анализ их эффективности на отдельных направлениях.

"В целом, сотрудники и военнослужащие, которые привлечены к работе на блокпостах, будут выполнять свои функции, как и делали это в предыдущие недели – выявлять подозрительных лиц и транспортные средства, заботиться о безопасности жителей Киевщины", – констатировал Олейник.

Блокпосты на Киевщине

В конце декабря в Киеве проходили учения Сил обороны. Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов подчеркнул, что в рамках учений предусматривалось развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, проверка транспорта, документов, определенные поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Блокпосты появились и на Киевщине. Тогда комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник заявлял, что выписывать повестки на них не планируют, хотя вылавливать уклонистов все же будут.

Вас также могут заинтересовать новости: