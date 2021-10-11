В центре Одессы в отеле нашли мертвым мужчину уже стала известна возможная причина смерти.
Об инциденте в Одессе сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что ЧП произошло в гостинице "Зирка", расположенной на ул. Успенской.
Согласно сообщению, в одном из номеров 39-летнему мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Когда на место прибыли правоохранители, мужчина уже был мертв.
Читайте такжеВ Одессе под колесами пассажирского поезда погиб мужчина, сидевший на путях с алкоголемПо предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Накануне смерти мужчина якобы употреблял спиртные напитки.
Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.
Ранее в Одесской области случился трагический инцидент – в машине сгорел начальник охраны частной аграрной компании, который ранее работал в правоохранительных органах.
Погибшему около 60 лет – он 1962 года рождения. Правоохранители считают, что мужчина мог погибнуть в результате несчастного случая.
В сети появилась информация, что у мужчины во время курения в авто случился сердечный приступ. Возможно, пожар в машине спровоцировала выпавшая сигарета.
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