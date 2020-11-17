Эвакуированных и спасенных жителей отогревали в пожарных машинах.

На улице Энтузиастов в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожарные спасли 4 человека, в том числе троих детей.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило спасателям 17 ноября в 01:31. На место выехали пожарные. По прибытию они установили, что на 3 этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки. Огонь распространился на одну из квартир.

Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации жителей. С верхних этажей здания вывели четырех человек, еще 8 человек эвакуировали из-за сильного задымления.

Отмечается, что спасаясь от пожара не все жители имели возможность прихватить с собой теплые вещи. Эвакуированных и спасенных, вместе с детьми, посадили в пожарные автомобили, чтобы люди могли согреться.

В 02:02 возгорание было локализовано и в 02: 14 ликвидировано. Жителям дома разрешили вернуться в свои квартиры.

В результате пожара огнем повреждены обшивки дверей всех квартир на 3 этаже, закопчены стены и потолок подъезда, в одной из квартир повреждена мебель, закопчены стены и потолок коридора. Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия было привлечено 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 спасателей.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.

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Автор: Дмитрий Захаров