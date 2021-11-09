В случае причинения вреда здоровью человека животное могут конфисковать.

В Украине, 9 ноября, вступили в силу внесенные Радой изменения в закон, предусматривающий усиление контроля по обращению с животными.

В документе речь идет об увеличении штрафов за выгул собак опасных пород без намордников и поводков в общественных местах, а также полном запрете передвижных зоопарков и выставок.

Штрафы за выгул собак без намордников и поводков, неуборку экскрементов за животными

Какое наказание: предупреждение или штраф от 170 до 340 гривень. Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 340 до 850 гривень.

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В случае причинения вреда имуществу или здоровью человека владельцу животного грозит штраф от 3400 до 5100 гривень с конфискацией животного.

В полномочия местной власти в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и иной запрещенной законом деятельности.

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Автор: Яна Ставская