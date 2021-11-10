Владельцы указанных пород собак обязаны во время регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности за вред.

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая постановление принято во время заседания правительства.

Владельцы указанных пород собак обязаны во время регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

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В частности, в перечень попали акбаш, бульмастиф, бульдог, доберман, канлал, мастиф, марема, кавказская, французская, греческая, голландская и восточноевропейская овчарки, ирландский волкодав и другие.

Напомним, в Украине, 9 ноября, вступили в силу внесенные Радой изменения в закон, предусматривающий усиление контроля за обращением с животными и увеличение штрафов за выгул собак без намордников и и неуборку их экскрементов.

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Автор: Леся Лещенко