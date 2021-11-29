На участке в направлении станции метро "Выдубичи" проезд свободный, отметили в полиции.

В Киеве на Столичном шоссе произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие, что затруднило движение и привело к пробкам.

"На Столичном шоссе ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении ст. м. "Выдубичи", - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева

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Движение транспорта на Столичном шоссе в Киеве, где произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, восстановлено.

"Движение в направлении станции метро "Выдубичи" после масштабного ДТП восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киеве пьяный водитель выехал на встречную полосу и там протаранил три машины.

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Авторы: Тамара Отовская, Герасименко Валентина