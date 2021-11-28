В больницу с различными травмами доставлены водители двух столкнувшихся автомобилей.

В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погиб пятилетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария случилась сегодня в 10:30 на трассе Одесса-Рени, возле села Холмское Арцизской ОТГ.

По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco. От полученных травм погиб пятилетний пассажир Daewoo Lanos, обоих 34 -летнего и 40-летнего водителей доставили в больницу с различными травмами.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области столкнулись легковая машина и грузовик. 20-летней пассажирке ЗАЗ оторвало руку.

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Автор: Лариса Козовая