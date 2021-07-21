В настоящее время аварию еще не ликвидировали.

В Киеве на Левом берегу в районе проспекта Соборности образовался "гейзер".

Вода бъет ключом прямо наблизлежащие клумбы, на которых уже успели появится целые озера, сообщает Киев сейчас в Телеграм-канале.

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Аварийных бригад на месте прорыва пока не видно.

Это уже второй прорыв трубы в столице за сегодня. Так, утром на мосту Патона в столице прорвало трубу. В Днепр из нее полился мощный фонтан воды. В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что на мосту снова прорвало теплосеть, причем в двух местах.

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Автор: Ирина Погорелая