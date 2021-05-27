Совершить самоубийство на глазах прохожих мужчине не дали правоохранители.

В Киеве на путепроводе Нивки мужчина в состоянии наркотического опьянения пытался покончить с собой, но после неудачной попытки начал употреблять наркотики прямо в автомобиле патрульной полиции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в своем Telegram-канале.

Совершить самоубийство на глазах прохожих мужчине не дали правоохранители. Впоследствии он пояснил, что не имел суицидных мыслей, а якобы с друзьями снимал на камеру видео. Но ни друзей поблизости, ни видеокамеры у мужчины не обнаружили.

Впоследствии, по словам копов, мужчина прямо в патрульном автомобиле пытался принять наркотики. Сейчас полиция ждет медиков.

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Автор: Денис Прядко