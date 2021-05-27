В Киеве на путепроводе Нивки мужчина в состоянии наркотического опьянения пытался покончить с собой, но после неудачной попытки начал употреблять наркотики прямо в автомобиле патрульной полиции.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в своем Telegram-канале.
Совершить самоубийство на глазах прохожих мужчине не дали правоохранители. Впоследствии он пояснил, что не имел суицидных мыслей, а якобы с друзьями снимал на камеру видео. Но ни друзей поблизости, ни видеокамеры у мужчины не обнаружили.
Впоследствии, по словам копов, мужчина прямо в патрульном автомобиле пытался принять наркотики. Сейчас полиция ждет медиков.
Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под Одессой на железнодорожном вокзале застрелился мужчина
- В Днепре на видео попало спасение самоубийцы
- В Одессе в служебном кабинете застрелился пограничник
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram