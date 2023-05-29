Горе-самоубийца висел на высоте 9 этажа, пока его не спасли полицейские.

На столичной Троещине полицейские спасли мужчину, который выпрыгнул из окна десятого этажа. Впрочем, его спасли антенные провода.

Как сообщили в столичной полиции, киевлянин пытался покончить с собой, впрочем, зацепился за антенные провода и застрял на высоте 9-го этажа. О мужчине, висящем в воздухе в одном из домов на бульваре Быкова, сообщили в полицию.

По указанному адресу немедленно прибыли спасатели, медики и мобильная группа по противодействию домашнему насилию территориального подразделения. Инспекторы Максим Кедесь и Рзазаде Джахангир, не теряя времени, поднялись на девятый этаж, попали на балкон квартиры и затащили мужчину в квартиру.

"Оказалось, что пострадавший прыгнул из окна собственной квартиры на десятом этаже, но зацепился за антенные провода. Кроме этого, падая, он разбил окно соседского балкона и стеклом порезал ноги. Полицейские передали 40-летнего местного жителя врачам", - отметили в полиции.

Криминальные новости Украины

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