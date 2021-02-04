Свой поступок нарушитель объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица.

В Киеве задержали мужчину, который открыл огонь по людям с балкона.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

О выстрелах, раздающихся из дома, сообщили прохожие. На место прибыл экипаж патрульных, но в то же время стрельба прекратилась. Патрульные опросили заявительницу и жильцов и вычислили квартиру предполагаемого стрелка.

Читайте такжеВ Киеве задержали мужчину, который шесть раз «минировал» станции подземки и ТРЦ

Как сообщается, мужчина не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам.

"Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица", - говорится в сообщении.

По требованию патрульных гражданин дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему.

Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская