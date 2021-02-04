В Киеве задержали мужчину, который открыл огонь по людям с балкона.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
О выстрелах, раздающихся из дома, сообщили прохожие. На место прибыл экипаж патрульных, но в то же время стрельба прекратилась. Патрульные опросили заявительницу и жильцов и вычислили квартиру предполагаемого стрелка.
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Как сообщается, мужчина не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам.
"Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица", - говорится в сообщении.
По требованию патрульных гражданин дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему.
Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу.
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