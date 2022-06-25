Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

На севере Киева 25 июня вспыхнул масштабный пожар. Клубы черного дыма видны из Оболони и Троещины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео от очевидцев.

Сообщается, что горит двухэтажное здание СТО. Очевидцы слышат, как внутри здания что-то взрывается. Пламя быстро разгорается из-за ветра.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работают медики, спасатели и правоохранители.

"Горит двухэтажное здание предварительно на площади 600 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место едут дополнительные силы спасателей – говорится в сообщении Telegram-канала "Реальный Киев".

Сильный ветер разнес дым от огня по другим районам столицы.

Ранее сообщалось, как на днях в Днепропетровской области из-за российских оккупантов произошел масштабный пожар. Российские войска обстреляли Криворожский район из реактивных систем залпового огня.

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