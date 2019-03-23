Мужчины весной 2014 года принимали участие в захвате здания Верховного Совета АР Крым, осаде Штаба ВМС Украины в Севастополе и захвате военных частей.

Полиция объявила о подозрении двум боевикам так называемой «самообороны Крыма».

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, сотрудники следственного отдела полиции АР Крым осуществляют расследование всех фактов противоправных действий, совершенных на территории полуострова участниками незаконных вооруженных формирований.

В ходе следствия правоохранители получили достаточно доказательств причастности 49-летнего мужчины к участию в преступной группировке «самооборона Крыма». Полицейские установили, что в феврале 2014 года он принимал активное участие в захвате здания Верховного Совета АР Крым, а затем - совершал действия, направленные на изменение границ территории Украины. Кроме того, он участвовал в осаде воинской части А-2398 и ее захвате.

Еще один 49-летний боевик так называемой «самообороны Крыма» также совершил действия, направленные на изменение границ территории Украины и участвовал в осаде Штаба ВМС Украины в Севастополе в течение марта 2014 года. Кроме того, в Севастополе подозреваемый участвовал в захвате воинской части А-1668.

В настоящее время органом досудебного расследования получено достаточно доказательств причастности мужчин к совершению указанных преступлений. Поэтому боевикам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 260 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса ("создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"; "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Также напоминается, в 2019 году следователи полиции АР Крым объявили в розыск 28 человек, входивших в состав «самообороны Крыма».