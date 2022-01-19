Инцидент закончился ДТП с несколькими разбитыми авто.

В Киеве произошла авария по вине водителя, решившего устроить гонки в утренний час пик.

Соответствующее видео, снятое сегодняшним утром, опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный".

Во время маневрирования на высокой скорости водитель не справился с управлением и влетел сразу в три припаркованных авто. После столкновения из салона выбежали водитель и пассажиры - на видео хорошо видна их шоковая реакция на происшедшее.

"На улице Цветаевой, 3, какой-то псевдо-гонщик на Skoda решил исполнить свой самый лучший в жизни трюк. Не получилось. Или получилось, кто его знает что в той пустой голове было?", - пишет автор публикации.

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