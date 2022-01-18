В среду, 19 января, в Киеве весь день будет пасмурно, однако в первой половине дня возможны прояснения.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью температура в столице опустится до -6°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -1°. Без осадков.

Ветер ослабнет. Его скорость составит 1,6 - 2,8 м/с.

Атмосферное давление утром будет на уровне 753 миллиметра ртутного столба, а к вечеру понизится до 750.

Погода в Украине на Крещение

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем -1°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Ривне в среду ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем -1°, снег.

В Тернополе 19 января ночью будет -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+1°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -6°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду будет ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...-6°.

В Одессе 19 января - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в среду ночью -5°, днем -1°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -15°...-7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -14°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, -9°...-5°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -5°, снег.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -3°, снег.

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