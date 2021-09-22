Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Нерадивый грабитель в Измаиле, убегая от пострадавшей от его рук женщины, протянул ее по асфальту. Мужчину уже задержали.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в Измаиле Одесской области. Мужчина вырвал из рук женщины сумку и попытался скрыться на своем авто. В свою очередь пострадавшая вцепилась в дверцу авто, явно не желая отпускать обидчика.

Читайте такжеХотел отомстить: в Одесской области 12-летний мальчик поджег церковьВор нажал на газ и протянул потерпевшую по асфальту несколько метров. После этого женщине понадобилась помощь медиков.

Автомобиль подозреваемого чуть позже остановили правоохранители. При осмотре авто полиция нашла украденное. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове сообщено о подозрении трем гражданам Иордании, которые ограбили двух иностранцев на более 80 тысяч долларов.

Досудебным расследованием установлено, что вечером 31 августа четверо граждан Иордании проникли в квартиру, расположенную в доме по ул. Пушкинская, где в это время находились двое мужчин — 43-летний и 30-летний граждане Ливана.

Автор: Анастасия Горбачева