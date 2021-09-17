Злоумышленники ворвались в квартиру, где находились двое граждан Ливана, избили их и ограбили.

В Харькове сообщено о подозрении трем гражданам Иордании, которые ограбили двух иностранцев на более $80 тыс.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что вечером 31 августа четверо граждан Иордании проникли в квартиру, расположенную в доме по ул. Пушкинская, где в это время находились двое мужчин — 43-летний и 30-летний граждане Ливана.

"Угрожая пистолетом, злоумышленники нанесли потерпевшим несколько ударов и распылили им в лицо слезоточивый газ. После чего нападавшие завладели их имуществом – денежными средствами, мобильными телефонами, банковскими карточками. Кроме того, один из потерпевших, находясь под давлением, сообщил данные для доступа к электронному кошельку, где хранились цифровые средства – криптовалюта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что общая сумма нанесенного материального ущерба составляет более $80 тыс.

Трем гражданам Иордании сообщено о подозрении по факту разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

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Автор: Светлана Макринская