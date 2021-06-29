В Измаиле Одесской области полиция расследует обстоятельства гибели 5-летнего мальчика.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Одесской области.
Предварительно известно, что ребенок залез в трансформаторную будку во время отдыха с отцом у озера. Мальчик получил несовместимое с жизнью поражение током.
Будка расположена неподалеку одноэтажного здания на возвышении. Однако дверцы в кабинку с током закрыты не были.
Читайте такжеКиевлянин получил удар по голове из-за музыкальной колонки (видео)Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Речь идет об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай", злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Также полицейские устанавливают, почему объект, который представляет опасность для обычных людей, не был на замке, а маленький мальчик – под присмотром взрослых.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Харькове двое пассажиров выставили из салона девушку-кондуктора из-за остальных (видео)
- "Бедные - потому что глупые, глупые - потому что бедные": Укрзализныця попала в новый скандал из-за недобросовестных кондукторов (фото)
- В Виннице авто сбило на пешеходном переходе семейную пару (видео)
- На Черниговщине лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка: 9 пострадавших
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram