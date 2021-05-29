В Ивано-Франковске случайный прохожий нашел возле мусорки новорожденного ребенка.
Малыша с переохлаждением госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, сейчас за его жизнь борются медики, сообщает местное издание "Галка".
"Со слов очевидцев, это новорожденный мальчик с пуповиной. Младенец был в одежде и завернут в пакет", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе полиции Ивано-Франковщины ребенка нашли около 17:50 на улице Сухомлинского. Прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующие службы.
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Сейчас полицейские ищут мать, которая оставила младенца.
По словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Мирона Матейко, медики скорой оказали помощь и поддерживали жизнедеятельность новорожденного ребенка, добавляет Общественное Карпаты.
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