Случайный прохожий услышал плач ребенка возле мусорки.

В Ивано-Франковске случайный прохожий нашел возле мусорки новорожденного ребенка.

Малыша с переохлаждением госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, сейчас за его жизнь борются медики, сообщает местное издание "Галка".

"Со слов очевидцев, это новорожденный мальчик с пуповиной. Младенец был в одежде и завернут в пакет", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе полиции Ивано-Франковщины ребенка нашли около 17:50 на улице Сухомлинского. Прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующие службы.

Читайте такжеВ Николаеве мать, зарезавшая младенца, не смогла прийти на суд: вновь родила

Сейчас полицейские ищут мать, которая оставила младенца.

По словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Мирона Матейко, медики скорой оказали помощь и поддерживали жизнедеятельность новорожденного ребенка, добавляет Общественное Карпаты.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий