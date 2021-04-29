Женщина сама дома родила ребенка, перерезала пуповину, завернула младенца в полотенце, потом в пакет и положила в морозильную камеру холодильника.

Женщина, которая заморозила своего новорожденного ребенка, предстанет перед судом. Следователи закончили расследование, а экспертиза показала, младенец был доношенным и живым.

Читайте такжеСтали известны подробности о женщине из Ривненской области, спрятавшей младенца в морозилкеПроизошло все в Ровенской области в начале февраля. 34-летняя женщина сама дома родила ребенка, перерезала пуповину, завернула младенца в полотенце, потом в пакет и положила в морозильную камеру холодильника.

Как говорится в сюжете ТСН, это событие потрясло даже полицейских с большим опытом работы. Теперь дело направили в суд. После многочисленных экспертиз и допросов женщина в содеянном созналась, говорят в полиции.

"Можно сказать, что она сожалеет, но когда ей задают этот вопрос, то она плачет и объяснить причину такого поступка не может. Объясняет, что находилась в шоковом состоянии", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Ровенской области Мария Юстицкая.

А вот когда все произошло - преступление пыталась скрыть. И от полицейских, и от врачей, к которым обратилась с сильным кровотечением. Медики сразу поняли — женщина после родов, однако где же ребенок.

"Заподозрили, что это не простое маточное кровотечение, а после родов. У нее были признаки неотхождения плаценты. Половину крови она потеряла", — отмечает директор дубровицкой больницы Руслан Бовгиря.

Когда жизнь роженицы спасли, она призналась, что ее дочь в морозилке. Уверяла, ребенок родился преждевременно и уже мертвым. Но экспертизы показали другое.

Полицейские установили, что ребенок родился ориентировочно на 37 неделе беременности, а смерть его наступила в результате общего переохлаждения.

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Автор: Ирина Погорелая