Женщина, которая заморозила своего новорожденного ребенка, предстанет перед судом. Следователи закончили расследование, а экспертиза показала, младенец был доношенным и живым.
Читайте такжеСтали известны подробности о женщине из Ривненской области, спрятавшей младенца в морозилкеПроизошло все в Ровенской области в начале февраля. 34-летняя женщина сама дома родила ребенка, перерезала пуповину, завернула младенца в полотенце, потом в пакет и положила в морозильную камеру холодильника.
Как говорится в сюжете ТСН, это событие потрясло даже полицейских с большим опытом работы. Теперь дело направили в суд. После многочисленных экспертиз и допросов женщина в содеянном созналась, говорят в полиции.
"Можно сказать, что она сожалеет, но когда ей задают этот вопрос, то она плачет и объяснить причину такого поступка не может. Объясняет, что находилась в шоковом состоянии", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Ровенской области Мария Юстицкая.
А вот когда все произошло - преступление пыталась скрыть. И от полицейских, и от врачей, к которым обратилась с сильным кровотечением. Медики сразу поняли — женщина после родов, однако где же ребенок.
"Заподозрили, что это не простое маточное кровотечение, а после родов. У нее были признаки неотхождения плаценты. Половину крови она потеряла", — отмечает директор дубровицкой больницы Руслан Бовгиря.
Когда жизнь роженицы спасли, она призналась, что ее дочь в морозилке. Уверяла, ребенок родился преждевременно и уже мертвым. Но экспертизы показали другое.
Полицейские установили, что ребенок родился ориентировочно на 37 неделе беременности, а смерть его наступила в результате общего переохлаждения.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Кировоградской области в морозилке у женщины нашли тела новорожденных двойнят (видео)
- На Киевщине мать издевалась над 9-месячной дочкой и хотела отдать ее на трехлетнее "хранение" (видео)
Главные новости Украины и мира на утро 29 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram