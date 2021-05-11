Они хотели поиграть в лодке.

В Хмельницкой области спасатели помогли детям, дрейфующим на дырявой лодке по реке Волк.

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Местные жители заметили, что дети плывут на лодке и зовут на помощь. Они сразу вызвали спасателей.

Когда те прибыли на место, дырявая лодка была уже наполовину заполнена водой.

Внутри сидели двое мальчиков - 11 и 9 лет, 6-летняя девочка и собака. Все были испуганные и мокрые.

Спасателям дети рассказали, что лодку нашли у берега. Они решили в ней поиграть, но не заметили как ее унесло.

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Автор: Людмила Жерновская