Малышей доставили на берег / фото ГСЧС
В Хмельницкой области спасатели помогли детям, дрейфующим на дырявой лодке по реке Волк.
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Местные жители заметили, что дети плывут на лодке и зовут на помощь. Они сразу вызвали спасателей.
Когда те прибыли на место, дырявая лодка была уже наполовину заполнена водой.
Внутри сидели двое мальчиков - 11 и 9 лет, 6-летняя девочка и собака. Все были испуганные и мокрые.
Спасателям дети рассказали, что лодку нашли у берега. Они решили в ней поиграть, но не заметили как ее унесло.
В Хмельницкой области трое маленьких детей дрейфовали на дырявой лодке
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