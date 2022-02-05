Под лед провалилось трое детей, но одному удалось самостоятельно выбраться из плена ледяной воды.

В Херсонской области 42-летний охранник яхт-клуба спас из ледяной воды Днепра двух детей. Мужчину будут номинировать на премию "Герой-спаситель года".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Двое братьев и их сестра решили прогуляться по замерзшему Днепру. Дети проверяли на прочность лед, а уже через мгновение оказались в воде.

11-летняя Мирослава рассказала, что оказалась с братиками в воде внезапно. 9-летний Евгений смог выбраться и побежал за помощью. Через мгновение мальчик рассказал обо всем бабушке, и та вызвала спасателей.

Дети тонули, поэтому действовать надо было немедленно. Детей в ледяной воде заметил 42-летний охранник яхт-клуба Василий. Мужчина не колебался ни секунды. Он обкрутился веревкой и бросился на спасение.

"У меня дети сверстники пострадавших. Так что не было времени даже думать о чем-то. Мне помогали неравнодушные прохожие. Взяли веревку, вытащили сначала девочку, лед провалился подо мной, но я достал и мальчика", - рассказал спаситель детей Василий Карнаухов.

Когда 8-летний Давид оказался на поверхности, у него уже не было пульса, однако спасателям и медикам удалось спасти ребенка.

"Очищали дыхательные пути, искусственную вентиляцию легких проводили. Во рту был лед. Но сердце мальчика удалось запустить и его госпитализировали в реанимацию", - рассказал работник ГСЧС в Херсонской области Дмитрий Долженко.

Сейчас мальчик в состоянии средней тяжести.

Сам спаситель также заболел после того, как провалился под лед, спасая детей.

Спасатели поражены действиями охранника Василия Карнаухова и хотят номинировать мужчину на премию "Герой-спаситель года".

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