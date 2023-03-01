Бывших правоохранителей подозревают в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

На Херсонщине заочно сообщено о подозрении супругам правоохранителей, которые на оккупированной территории "стабилизировали обстановку" в пользу оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, что супруги из Херсонской области помогали оккупантам "стабилизировать криминогенную ситуацию" в захваченном регионе.

"Супруги - двое бывших правоохранителей - с первых дней российского вторжения получили должности в оккупационных структурах и проводили "стабилизацию криминогенной обстановки" в регионе", - говорится в сообщении.

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В частности, в марте 2022 года муж согласился на должность оперуполномоченного в оккупационной милиции, а его жена из рядовой за несколько месяцев уже занимала должность "инспектора по особым поручениям" с доступом к российской "государственной тайне".

Речь идет о том, что супруги "выявляли" местных правонарушителей для "стабилизации криминогенной ситуации".

Бывших правоохранителей подозревают в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Задержание предателей и коллаборантов на Херсонщине: детали

Недавно правоохранители задержали четырех бывших руководителей российской застенки, которая действовала во время оккупации Херсона.

В Херсоне задержали предателя, который сотрудничал с оккупантами и стал гражданином РФ. Им оказался экс-заместитель начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения государственного учреждения "Северная исправительная колония №90".

Также в городе правоохранители задержали бывшего сотрудника расформированной Государственной автомобильной инспекции, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.