Бывший чиновник исправительной колонии имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов оккупантов и ношение оружия.

В Херсоне задержали предателя, который сотрудничал с российскими оккупантами и стал гражданином России. Им оказался экс-заместитель начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения государственного учреждения "Северная исправительная колония №90".

Этот человек с первых дней временной оккупации Херсона добровольно перешел на сторону врага. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сначала он принимал участие в незаконном создании учреждения "Управление службы исполнения наказаний в Херсонской области", действовавшего по законам РФ. Затем фигурант получил от оккупантов руководящую должность и зарплату в российских рублях.

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"Предатель также имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов оккупантов и ношение оружия. Он даже принял присягу гражданина РФ и получил российский паспорт. Однако после освобождения Херсона новоиспеченный россиянин не успел убежать, скрывался в городе и был задержан работниками ГБР вместе с СБУ", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание предателей Украины - новости

В Украине, в том числе на освобожденных от российской оккупации территориях, регулярно разоблачают и задерживают предателей нашего государства.

В частности, в январе в Херсоне правоохранители задержали бывшего сотрудника расформированной ГАИ, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. По данным СБУ, после захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил "должность" в местной оккупационной полиции.

Также в Херсоне обнаружили новые доказательства преступлений учительницы-коллаборантки, которая во время оккупации была "заместителем министра образования" в фейковом правительстве. Она еще до 24 февраля 2022 года шпионила в пользу РФ, а во время временной оккупации города откровенно работала на захватчиков. У нее нашли российские пропагандистские материалы и символику, пособия для переобучения.

А еще в ноябре Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали депутата херсонской ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который сотрудничал с оккупантами. Он занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет РФ.

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