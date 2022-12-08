Правоохранители нашли пострадавшую под обломками собственного дома.

В Херсоне полицейские спасли женщину, которая оказалась под завалами после вражеского обстрела.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области,

освобожденный от войск РФ Херсон ежедневно беспощадно обстреливается врагом из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Недавно в местную полицию позвонил родственник 61-летней жительницы Корабельного района города. Мужчина сообщил, что в дом женщины попал российский снаряд и сейчас с ней нет связи.

"На место происшествия срочно были направлены два экипажа из числа полицейских Управления патрульной полиции в Одесской области и Одесского райуправления полиции, которые сейчас выполняют задачи в деоккупированном областном центре", - говорится в сообщении.

Во дворе разрушенного дома полицейские услышали женский крик о помощи, раздавшийся из-под завалов и начали разбирать камни. Увидев хозяйку, они немедленно достали ее из-под обломков. У 61-летней женщины было осколочное ранение руки.

Полицейские оказали пострадавшей домедицинскую помощь - тщательно обработали место ранения и наложили бандаж для остановки кровотечения до приезда "скорой помощи".

Ситуация в Херсоне: что известно

Украинские военные 11 ноября 2022 года зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

Сейчас на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты усилили фильтрационные меры. Захватчики проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.

7 декабря в Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погибли четверо полицейских из Черкасской области.