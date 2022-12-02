Кроме этого, оккупанты продолжают обороняться и наносят удары по населенным пунктам правобережья Херсонщины.

Российские захватчики усилили фильтрационные мероприятия на оккупированной Херсонщине.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

Кроме этого, оккупанты продолжают обороняться и наносят удары по населенным пунктам правобережья.

Видео дня

"Артиллерийскому влиянию подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон", – заголосили в Генштабе.

Ситуация на Херсонщине

Российские захватчики отступили с правобережья Днепра в Херсонской области на левобережье. С 11 ноября Херсон, оккупированный в начале полномасштабного вторжения, под контролем Украины.

После отступления россияне начали активно обстреливать Херсон и общины области. В частности, за предыдущую неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области.

29 ноября российские оккупанты обстреляли областную клиническую больницу в Херсоне. 30 ноября 34 раза обстреляли территорию области.

Украинские защитники держат позиции врага на левом берегу Днепра Херсонской области под огневым контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: