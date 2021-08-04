В областном центре из-за автомобиля погиб местный житель.

В Херсоне на территории одного из частных домовладений 35-летнего местного жителя собственный автомобиль "убил" во время ремонта.

Трагедия в Херсоне произошла на ул. Нижней, пишет kherson-news.net.

Издание выяснило, что мужчина во время ремонта был под машиной, она неожиданно сдвинулась с места и буквально его раздавила.

"…мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия", – отмечается в материале.

Пока неизвестно, почему машина сдвинулась с места, причину начали устанавливать специалисты.

Возможно, в машине был неисправен тормозной механизм, или владелец забыл поставить ее на ручной тормоз до начала ремонта.

Если мужчина сам виновен в своей гибели, инцидент признают несчастным случаем, а в случае причастности к случившемуся кого-то еще, может быть начато уголовное производство.

Напомним, за умышленное убийство человека (ст. 115 Уголовного кодекса) в Украине грозит до 15 лет лишения свободы, а за убийство по неосторожности (ст. 119 УК) – до пяти лет тюрьмы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк