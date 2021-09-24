Мужчина думал, что 7-летний ребенок сам придет домой, однако он послушно просидел весь вечер на лавочке.

В Херсоне многодетный отец оставил дочь на детской площадке и забыл ее забрать. Ребенок ждал папу до ночи, однако он за ним так и не пришел. Неравнодушная женщина увидела девочку на площадке и вызвала полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.

Возле лицея на Вишневой улице жительница города увидела девочку, которая находилась на детской площадке без взрослых. Уже был поздний вечер, поэтому она решила позвонить в полицию.

Малышка рассказала, что на площадку ее еще днем привел отец. Он обещал вскоре вернуться и забрать ее домой. Однако девочка так и не дождалась папы. Она послушно сидела на лавочке. Семилетний ребенок назвал стражам порядка свое имя и фамилию, но он не знал своего адреса или мобильных номеров отца и матери.

Читайте такжеВ Кривом Роге директор школы едва не довела ребенка до гипертонического криза: девочку спасала скорая помощьДевочку отвезли в Херсонское районное управление полиции, ювенальные правоохранители и работники сектора противодействия домашнему насилию ГУНП начали искать ее родителей. Фото ребенка выложили в социальные сети, уже через час девочку узнали пользователи Сети, они сообщили о ней ее родителям.

За ребенком приехала 38-летняя мать. Она рассказала, что была занята, а ее муж должен был забрать из школы и детских садов их пятерых детей. Многодетный отец не успел вернуться за дочкой и ждал, что она сама придет домой.

"В отношении матери несовершеннолетней составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. После чего работники сектора противодействия домашнему насилию ГУНП отвезли мать с дочкой домой", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине мужчину обвиняют в развращении маленького ребенка.

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Автор: Полина Кузенко