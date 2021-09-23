Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В Каховском районе 50-летнего мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении ребенка.

Об этом сообщают в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина, используя доверие ребенка, неоднократно совершал в отношении его физическое насилие. Он демонстрировал ей гениталии и совершал прикосновения сексуального характера.

При процессуальном руководстве Каховской окружной прокуратуры 50-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Читайте такжеВ Харькове семейная ссора закончилась избиением патрульного (фото)Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В ближайшее время суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчину, который развращал маленькую девочку, внесли в специальный реестр осужденных за педофилию.

А в Киеве мужчина совершил развратные действия в отношении девочки прямо в школьном туалете. Оказалось, что в начале сентября он освободился из тюрьмы.

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Автор: Людмила Жерновская