На период выполнения работ аэропорт прекратит принимать самолеты.

В международном аэропорту "Херсон" начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. К концу года ее отремонтируют и расширят, что позволит увеличить пассажиропоток и принимать большие пассажирские самолеты несколько раз в день, сообщает Херсонская ОГА.

Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предусмотрено 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы (ВПП). Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, которые уже пошли на разработку проектно-сметной документации", - информирует областная госадминистрация.

Херсонский аэродром был открыт более 40 лет назад. Состояние и несущая способность взлетной полосы уже давно не соответствовали современным требованиям.

В ходе реконструкции полосу, которая состоит из 2 000 м асфальтобетона и 500 м цементобетонных плит, продлят до 2 600 м и расширят до 60 м. На некоторых участках конструктив придется делать "с нуля". Кроме того, будет положено новое покрытие слоем в 9-12 см.

"Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus 321 по 10-12 раз в день. И как результат - пассажиропоток увеличится до 500 тыс. пассажиров в год", - прогнозирует областная администрация.

На период выполнения работ аэропорт прекратит принимать самолеты. Реконструкцию ВПП должны завершить до конца 2021 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что одним из направлений программы "Большая стройка" является развитие регионального авиасообщения. В 16 городах будут реконструированы и построены аэропорты.

Автор: Григорий Бондарь