Женщина пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, которые выехали за пределы области, чтобы получить электронные ключи доступа к базам данных абонентов почты.

На Харьковщине задержана коллаборантка, которая возглавляла оккупационную "Роспочту" и передавала оккупантам деньги, уплаченные людьми.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Во время российской оккупации она добровольно возглавила созданную захватчиками местную "почту".

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"Вскоре после "назначения" коллаборантка обокрала одно из городских отделений "Укрпочты" и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия", - говорится в сообщении.

Также женщина выполняла враждебные задачи по формированию подконтрольной РФ почтовой сети в городах Балаклея и Изюм.

По данным следствия, пособницей оккупантов оказалась бывшая работница регионального подразделения акционерного общества почтовой связи. Установлено, что для "запуска" почтовых отделений в захваченных городах коллаборантка пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, которые выехали за пределы области. Именно от них планировала получить электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов.

"Также она призвала других почтовых работников добровольно переходить на сторону врага и передавать на баланс РФ государственное имущество "Укрпочты", - отметили в СБУ.

После освобождения Харьковской области от оккупантов злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

6 сентября украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск.

14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.

Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. Так, 21 октября они ударили по самому Харькову. Вследствие ударов ранены 11 человек.

24 октября российские военные нанесли ракетный удар по Купянску.

Также стало известно, что украинские правоохранители собрали в деокупованому Изюме на Харьковщине 13 мешков секретных документов Вооруженных сил Российской Федерации, которые оккупанты бросили во время бегства.

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