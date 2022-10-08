Во время обыска в домах предателей было найдено много доказательств их сотрудничества с оккупантами.

В освобожденном Волчанске коллаборанты из числа полицейских сбежали, бросив российскую форму. Следователи ГБР во время обысков в домах предателей нашли символику оккупантов, пропагандистские газеты и технику.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Государственного бюро расследований.

"Работники ГБР установили десять правоохранителей, которые во время временной оккупации города согласились работать на врага. Убегая, они оставили после себя только российскую форму и амуницию. В рамках проведения стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области ГБР совместно с другими правоохранительными органами продолжает устанавливать граждан, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины", — сказано в официальном сообщении.

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В рамках 16 обысков в домах предателей следователи нашли форму полиции РФ, символику оккупантов, георгиевские ленты, пропагандистские газеты, компьютерную технику, флэш-накопители и оружие, в том числе незаконно изъятое у местного населения. Сейчас продолжаются следственные действия и готовятся мероприятия по задержанию коллаборантов. Бывшим правоохранителям сообщат о подозрении в государственной измене, которую осуществили в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Предатели в Волчанске: что известно

Украинские пограничники 13 сентября официально подтвердили освобождение города от рашистов. После этого правоохранители начали находить информацию о коллаборантах.

В конце сентября полиция обнаружила в здании бывшей оккупационной "администрации" в Волчанске списки предателей, которые согласились сотрудничать с врагом. Среди документов также были зарплатные ведомости и свидетельства о вымогательстве "добровольных взносов".

Правоохранители 30 сентября задержали местного жителя с прозвищем "Чиж", известного в криминальных кругах. Он помогал российским оккупантам во время захвата города: сдавал адреса полицейских, снабжал горючим, продуктами и строительными материалами.

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