Трагедия произошла в поселке Борщевая.

В субботу, 29 октября, в Харьковской области подорвался и погиб судья Красноградского районного суда Дмитрий Константинов.

Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

"29 октября трагически погиб судья Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрий Константинов, 1980 года рождения", - указывается в сообщении.

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Как отмечается, мужчина подорвался на взрывном устройстве в поселке Борщевая Харьковской области. Этот населенный пункт длительное время был в оккупации.

Ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские защитники деоккупировали Купянск.

14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.

20 октября председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в области освобождены 544 населенных пункта, а 32 остаются под временной оккупацией. Это составляет чуть менее 2% общей территории Харьковской области.

В регионе продолжается разминирование. 26 октября в Харьковской области на вражеской мине подорвались пиротехники. Один из них погиб, а пятеро - получили ранения.

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