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В Харьковской области от разрыва артснаряда погиб человек (фото)

14:17, 09 августа 2020
Происшествия
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В результате взрыва мужчина остался обеих ног и руки / фото МВД

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Об этом сообщает пресс-служба МВД .

Как отмечается, во дворе мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь.

"С травматической ампутацией ног и левой руки был срочно доставлен в харьковскую больницу. Однако медикам не удалось спасти мужчине жизнь", - говорится в сообщении.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасти пострадавшего не вдалоь / фото МВД

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