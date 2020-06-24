В Днепропетровской области во время взрыва гранаты погиб мужчина

Мужчина получил множественные ранения ног и живота. От полученных травм он скончался в больнице.

В Желтых Водах на Днепропетровщине 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения с взрывным устройством, предварительно гранатой Ф-1.

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Другие люди не пострадали, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, взрыв произошел сегодня ночью. В результате местный житель получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. От полученных травм он скончался.

Работники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты «Ф-1», а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту следственными Желтоводского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

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